05.10.2023 10:20 Рита Парфенова

Майно агропідприємства під Харковом арештовано через російського директора

На вимогу окружної прокуратури було виконано арешт майна агропідприємства, керівник якого є громадянином російської федерації.





Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, директор агропідприємства, розташованого в Красноградському районі, який володіє половиною статутного капіталу компанії, має російське громадянство. Крім того, він веде співпрацю з країною-агресором.



Також встановлено, що інші 50 % статутного капіталу наджали також громадянину рф, який у 2021 році виїхав за межі України. Перебуваючи за кордоном, вже під час повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави, чоловік здійснив вихід із підприємства шляхом продажу своєї частки громадянину іншої країни.

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Таким чином, підприємство має власника та раніше мало кінцевих бенефіціарів, які є громадянами рф і потенційно можуть бути пособниками держави-агресорки, надаючи їй матеріальні та фінансові ресурси.

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке підприємство використовує у господарській діяльності: нежитлові будівлі і складські приміщення, автогаражі, сільськогосподарську техніку тощо.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).







