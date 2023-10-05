Майно агропідприємства під Харковом арештовано через російського директора

На вимогу окружної прокуратури було виконано арешт майна агропідприємства, керівник якого є громадянином російської федерації.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, директор агропідприємства, розташованого в Красноградському районі, який володіє половиною статутного капіталу компанії, має російське громадянство. Крім того, він веде співпрацю з країною-агресором.
Також встановлено, що інші 50 % статутного капіталу наджали також громадянину рф, який у 2021 році виїхав за межі України. Перебуваючи за кордоном, вже під час повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави, чоловік здійснив вихід із підприємства шляхом продажу своєї частки громадянину іншої країни.
Комментариев: 0
Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
влажность:
давление:
ветер: