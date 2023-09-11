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11.09.2023  12:34   Рита Парфенова

Громадянка рф втратила право володіти земельною ділянкою на Харківщині

За ініціативи прокуратури було проведено конфіскацію земельної ділянки, зареєстровану на громадянку російської федерації в якості власниці.

позов задоволено

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, громадянка російської федерації отримала у спадок земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею майже 5,5 гектара, розташовану на території Близнюківської територіальної громади Лозівського району.

Відповідно до ст. 81 Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, протягом року підлягають відчуженню.

Однак, набувши право власності на землю, жінка не виконала покладений на неї обов’язок і не відчужила земельну ділянку, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

Українським законодавством передбачено, що право власності на такі земельні ділянки підлягає припиненню шляхом їх конфіскації.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась з відповідним позовом до суду. Заочним рішенням Близнюківського районного суду Харківської області припинено право власності громадянки рф на вказану землю, зазначену ділянку конфісковано у власність держави в особі ГУ Держгеокадастру у Харківській області.

Суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до фізичної особи про припинення права власності та конфіскацію земельної ділянки

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом прокуратура припинила незаконне користування водосховищем вартістю півтори сотні мільйонів гривень.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  земля, прокуратура, харків
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