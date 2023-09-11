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11.09.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області через обстріл виникла пожежа

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Куп'янському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вранці 11 вересня, ворог завдав артилерійського удару по селу Кутьківка Куп’янського району. Сталася пожежа у приватному домоволодінні.
 
Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 кв.м. З вогнем боролись 7 рятувальників 44-ї ДПРЧ у складі 1-го оперативного відділення. Пожежу було ліквідовано об 09:15. Жертв та постраждалих немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на ворожій міні підірвався комбайн.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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