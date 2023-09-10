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10.09.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на ворожій міні підірвався комбайн

10 вересня близько 10:30 на Харківщині стався ще один випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Під час роботи у полі біля села Андріївка Ізюмського району на ворожій міні підірвався комбайн «Claas». 
 
За попередньою інформацією комбайнер отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації. Для обстеження прилеглої до місця вибуху території залучено піротехнічний розрахунок ДСНС. Завдяки їм вдалось евакуювати з поля 2 одиниці іншої сільськогосподарської техніки без втрат.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік підірвався на міні «Пелюстка».
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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