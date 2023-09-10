10.09.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на ворожій міні підірвався комбайн

10 вересня близько 10:30 на Харківщині стався ще один випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Під час роботи у полі біля села Андріївка Ізюмського району на ворожій міні підірвався комбайн «Claas».

За попередньою інформацією комбайнер отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації. Для обстеження прилеглої до місця вибуху території залучено піротехнічний розрахунок ДСНС. Завдяки їм вдалось евакуювати з поля 2 одиниці іншої сільськогосподарської техніки без втрат.