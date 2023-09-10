У Харківській області на ворожій міні підірвався комбайн

10 вересня близько 10:30 на Харківщині стався ще один випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.
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Цього дня як ніколи будуть потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А ось із романтикою треба бути акуратнішими.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Опадів не передбачається.
Сьогодні Україна відзначає два «ковзні» свята – День танкіста та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
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