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10.09.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Ми ретельно готуємося до нового опалювального сезону – Ігор Терехов

Харківські комунальники на 80% підготували до опалювального сезону системи водо-та теплопостачання.

 
Про це сьогодні, 10 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, велику увагу в Харкові приділили посиленню енергетичної безпеки. Зокрема, днями силам ППО передали автомобілі для боротьби з «шахедами». Також для захисту об'єктів критичної інфраструктури в місті будують захисні споруди.
 
«Ми ретельно готуємося до нового опалювального сезону. Дуже багато вже зроблено. На сьогоднішній день системи тепло- та водопостачання підготовлені на 80%. Звісно, не все залежить від нас, бо є енергетичні можливості, є воєнна обстановка, але все, що залежить від міської влади, «Тепломереж» та інших комунальних підприємств, буде зроблене», - наголосив Ігор Терехов.
 
Також мер повідомив, що до початку опалювального сезону в Харкові планують завершити відновлювальні роботи в 60 житлових будинках, пошкоджених обстрілами.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проведуть міжнародний конкурс проєктів з відбудови центральної частини міста.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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