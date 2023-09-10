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10.09.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують набирати класи для комбінованого навчання

Кількість школярів, які хочуть навчатися у харківській метрошколі, постійно зростає.


Харківська міська рада
Про це сьогодні, 10 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, перший тиждень комбінованого навчання пройшов успішно, і кількість охочих займатися саме у такому форматі збільшується. 
 
«Спочатку було 60 класів, зараз набрали вже 62. І така робота продовжується, бо ми маємо попит на комбіноване навчання.  Тому будемо й надалі створювати умови для безпечного навчання у метро», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також він зазначив, що зараз в облаштованих на станціях метрополітену кабінетах навчається понад 1 тис. школярів. Для 600 дітей організований підвіз шкільними автобусами, решта, за рішенням батьків, дістається своїм ходом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як у Харкові облаштовують класи в метрополітені (фото).
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта
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