10.09.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують набирати класи для комбінованого навчання

Кількість школярів, які хочуть навчатися у харківській метрошколі, постійно зростає.



Харківська міська рада

Про це сьогодні, 10 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, перший тиждень комбінованого навчання пройшов успішно, і кількість охочих займатися саме у такому форматі збільшується.

«Спочатку було 60 класів, зараз набрали вже 62. І така робота продовжується, бо ми маємо попит на комбіноване навчання. Тому будемо й надалі створювати умови для безпечного навчання у метро», - зазначив Ігор Терехов.

Також він зазначив, що зараз в облаштованих на станціях метрополітену кабінетах навчається понад 1 тис. школярів. Для 600 дітей організований підвіз шкільними автобусами, решта, за рішенням батьків, дістається своїм ходом.