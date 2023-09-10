10.09.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Українці частіше почали звертатись за професійною психологічною допомогою

Кількість українців, які позитивно ставляться до звернень за психосоціальною допомогою до фахівців, зростає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Люди виявляють готовність обговорювати питання, які їх турбують, із психологами та сімейними лікарями. Про це свідчать проміжні результати анкетування надавачів та отримувачів послуг у сфері ментального здоров’я і психосоціальної підтримки, що проводять в областях регіональні координатори Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Анкетування проводилося серед працівників охорони здоров’я, соціальної сфери, сфери освіти, громадськості у 19 областях України. Загалом було опитано понад 70 тисяч людей. Серед них – як надавачі, так і отримувачі послуг.

Фінальні висновки дослідження будуть оприлюднені згодом. Однак вже проміжні результати дають змогу зрозуміти, що українці висловлюють готовність звертатися за психосоціальною допомогою й отримувати фахову підтримку.

Також встановлено, що більшість українців довіряють органам державної влади та знайомим психологам як джерелу інформації про психічне здоров’я.