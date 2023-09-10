10.09.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 9 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 78 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 9 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,3 га території, з них 4280 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 5,2 км ліній електропередач та 2 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 30 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 146 саперів та 60 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3575 га території, 278 км автомобільних доріг, 2550 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 198 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 77 тис. 122 ВНП.