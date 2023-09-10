У Харківській області двоє водіїв перевозили заборонені предмети

Правоохоронці забезпечили оперативне реагування на 921 повідомлення, що надійшло упродовж доби від мешканців Харківщини.
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Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – сьогодні оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Успіх принесе тверда позиція у переговорах та суперечках.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Опадів не передбачається.
Сьогодні Україна відзначає два «ковзні» свята – День танкіста та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
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