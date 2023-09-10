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10.09.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області двоє водіїв перевозили заборонені предмети

Правоохоронці забезпечили оперативне реагування на 921 повідомлення, що надійшло упродовж доби від мешканців Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На блокпосту у Харківській області правоохоронці викрили двох водіїв, які перевозили заборонені предмети. В одному з автомобілів виявили понад 120 патронів, гранати, запали, корпус бойової ракети до РСЗВ.
 
Інший водій в салоні транспортного засобу перевозив понад 120 патронів. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
 
Також у Лозівському районі правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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