09.09.2023 16:44 Рита Парфенова

Харківський таксист постраждав від нетверезого пасажира

Патрульним довелося втрутитись, щою припинити сварку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, конфлікт мав місце близько десятої години вечора 8 вересня на вулиці 23 Серпня.



Заявник повідомив, що йому погрожував пасажир таксі, який навмисно пошкодив його автомобіль.



На місці патрульні виявили учасників конфлікту. Громадянин, на якого вказав заявник, мав ознаки сп'яння, поводився агресивно, вживав нецензурну лайку та образливо чіплявся до оточуючих. На зауваження патрульних чоловік не реагував, а також погрожував працівникам поліції.



На законну вимогу правоохоронців не припинив вчиняти правопорушення та відмовився надавати документи, які посвідчують особу.



Оскільки чоловік продовжував правопорушення та не виконував законних вимог правоохоронців, інспектори доставили громадянина до управління поліції.



Перебуваючи в управлінні поліції, чоловік продовжував погрожувати поліцейським та всіляко чинити опір під час виконнання ними своїх службових обовʼязків. У зв’язку з цим було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків) ККУ. Надалі оцінку діям чоловіка нададуть слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто у стані сп'яніння порушував комендантську годину.

Источник: Патрульна поліція

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