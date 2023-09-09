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09.09.2023  17:31   Рита Парфенова

Вакцинація проти COVID-19 може стати обов’язковою в Україні

Вакцинацію проти COVID-19 в Україні можуть зробити обов’язковою для деяких категорій громадян.

вакцинацію проти COVID-19

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“У світі зараз відбувається перегляд тих рекомендацій, які стосуються проведення вакцинальних сесій. Фінальне і остаточне рішення стосовно того, якою має бути вакцинація проти коронавірусної інфекції – включена (до календарів щеплень – ред.) або рекомендована – має бути оприлюднено на світовому рівні в кінці листопада, коли відбудеться європейське засідання групи з питань імунізації. …Тому сподіваємося, що після оприлюднення цих світових рекомендацій Національна група експертів з імунізації також може рекомендувати алгоритм включення вакцинації проти коронавірусної інфекції в національний календар щеплень”, – роз’яснив Ігор Кузін.

За словами головного державного санітарного лікаря, у світі вже формалізовані певні групи ризику, які мають обов’язково проходити вакцинацію проти коронавірусної інфекції. Це:

  • медичні працівники;
  • групи медичного ризику, серед яких особи від 60 років;
  • особи з імунокомпрометованими станами;
  • діти, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання тощо.

За його словами, саме ці групи ризику, у разі захворювання на ковід, незалежно від того, яким штамом інфікувалися, мають високий ризик важкого перебігу хвороби або летального випадку.

Як наголосив Кузін, українці зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19 до кінця 2023 року і впродовж 2024 року, за рахунок співпраці з ініціативою COVAX , яка підтвердила для України доступ до необхідної кількості вакцин впродовж усього 2023 -2024 року.

Раніше РЕДПОСТ писав, який штам коронавірусу циркулює Харковом

 

Источник:   Національний портал з імунізації
 Тэги:  коронавірус, вакцинація
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