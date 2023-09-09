09.09.2023 17:31 Рита Парфенова

Вакцинація проти COVID-19 може стати обов’язковою в Україні

Вакцинацію проти COVID-19 в Україні можуть зробити обов’язковою для деяких категорій громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“У світі зараз відбувається перегляд тих рекомендацій, які стосуються проведення вакцинальних сесій. Фінальне і остаточне рішення стосовно того, якою має бути вакцинація проти коронавірусної інфекції – включена (до календарів щеплень – ред.) або рекомендована – має бути оприлюднено на світовому рівні в кінці листопада, коли відбудеться європейське засідання групи з питань імунізації. …Тому сподіваємося, що після оприлюднення цих світових рекомендацій Національна група експертів з імунізації також може рекомендувати алгоритм включення вакцинації проти коронавірусної інфекції в національний календар щеплень”, – роз’яснив Ігор Кузін.

За словами головного державного санітарного лікаря, у світі вже формалізовані певні групи ризику, які мають обов’язково проходити вакцинацію проти коронавірусної інфекції. Це:

медичні працівники;

групи медичного ризику, серед яких особи від 60 років;

особи з імунокомпрометованими станами;

діти, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання тощо.

За його словами, саме ці групи ризику, у разі захворювання на ковід, незалежно від того, яким штамом інфікувалися, мають високий ризик важкого перебігу хвороби або летального випадку.

Як наголосив Кузін, українці зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19 до кінця 2023 року і впродовж 2024 року, за рахунок співпраці з ініціативою COVAX , яка підтвердила для України доступ до необхідної кількості вакцин впродовж усього 2023 -2024 року.

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