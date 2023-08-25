25.08.2023 12:47

Який штам коронавірусу циркулює Харковом, розповіли медики

Серед населення міста Харків продовжує циркулювати штам Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2, генетичних ліній XBB.1.5 та ХВВ.1.9.1.





Як передає РЕДПОСТ, до таких результатів за результатами секвенувань дійшли спеціалісти Центру громадського здоров’я МОЗ України.



Ці генетичні варіанти вірусу COVID-19 циркулюють у нашій місцевості протягом тривалого періоду. Багато осіб, які перехворіли раніше, розвинули природний імунітет до штаму Омікрону, однак тривалість збереження цього захисного імунітету індивідуально варіює. Існує можливість повторного захворювання або зараження іншим варіантом коронавірусу.



Зараз можна спостерігати сезонне зниження розповсюдження вірусу, яке спостерігалось в літні місяці у всі роки епідемії.



Проте медики попереджують, що настання осінньої «хвилі» COVID-19 в нас залишилось небагато часу для того, щоб запобігти значному зростанню захворюваності. Хто не отримав первинний курс вакцинації – потрібно зробити щеплення. У кого після щеплення минуло понад півроку – отримати бустерну дозу (першу або другу). Про наявність конкретних вакцин у пункті щеплень можна дізнатися у свого сімейного лікаря.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харкова подарували 46-річному чоловіку друге життя.