25.08.2023 13:26 Рита Парфенова

На Салтівці чоловік розплатився з продавцем сльозогінним газом в обличчя

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який серед білого дня вчинив розбійний напад на продавця.





Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронцям надійшов виклик про те, що невідома особа в Салтівському районі міста Харків використала газовий балончик із сльозогінною речовиною, направивши його в обличчя продавцю. Після чого злочинець заволодів товаром та втік.



Оперативники ХРУП № 2 спільно зі співробітниками патрульної поліції затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний харків’янин. Чоловік добровільно видав слідчому балончик зі сльозогінним газом та викрадені речі - 8 наручних годинників.



За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть чоловіка, який напав на продавчиню та пограбував магазин у Харкові