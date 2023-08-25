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25.08.2023  13:26   Рита Парфенова

На Салтівці чоловік розплатився з продавцем сльозогінним газом в обличчя

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який серед білого дня вчинив розбійний напад на продавця.

У Харкові поліція затримала чоловіка, який серед білого дня вчинив розбійний напад на продавця У Харкові поліція затримала чоловіка, який серед білого дня вчинив розбійний напад на продавця

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронцям надійшов виклик про те, що невідома особа в Салтівському районі міста Харків використала газовий балончик із сльозогінною речовиною, направивши його в обличчя продавцю. Після чого злочинець заволодів товаром та втік.

Оперативники ХРУП № 2 спільно зі співробітниками патрульної поліції затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний харків’янин. Чоловік добровільно видав слідчому балончик зі сльозогінним газом та викрадені речі - 8 наручних годинників.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть чоловіка, який напав на продавчиню та пограбував магазин у Харкові

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розбій, харків
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