16.08.2023 12:46 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть чоловіка, який напав на продавчиню та пограбував магазин у Харкові

За вчинення розбою в умовах воєнного стану злочинцю загрожує до 15 років ув’язнення.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, злочин мав місце у травці цього року. 57-річний чоловік прийшов до магазину аксесуарів та електронної техніки по пр. Гагаріна у м. Харкові. Коли продавчиня повернулась до нього спиною, він почав її душити та наказав жінці закрити двері магазину.



Після цього зловмисник зв‘язав руки жінці та заклеїв їй рот скотчем. При цьому він дістав з-під одягу пістолет та почав погрожувати продавчині.



З магазину чоловік прихопив із собою мобільні телефони, роутери, ноутбуки, завдавши власнику шкоду на суму майже 100 тисяч гривень.



Взявши награбоване майно, зловмисник втік до м. Полтава, де його і було затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.



Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.



Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 липня 2023 року о 03.54 сталося пограбування на балаклійській АЗС.