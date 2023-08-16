Під Харковом пропав чоловік із татуюванням серця

Правоохоронці розшукують зниклого мешканця селища Тернова Чугуївського району, 61-річного Юрія Кравченка,.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, співробітники Чугуївського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 61-річного Юрія Кравченка, мешканця селища Тернова Чугуївського району.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області розшукують 83-річного мешканця селища Краснокутськ Володимира Буцького.
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