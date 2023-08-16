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16.08.2023  13:26   Рита Парфенова

Під Харковом пропав чоловік із татуюванням серця

Правоохоронці розшукують зниклого мешканця селища Тернова Чугуївського району, 61-річного Юрія Кравченка,.

Новини Харкова: розшукується Юрій Кравченко

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, співробітники Чугуївського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 61-річного Юрія Кравченка, мешканця селища Тернова Чугуївського району.

11 серпня чоловік пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.
 
Прикмети зниклого: зріст 170 см, середньої статури, темне коротке волосся з сивиною, темні очі. Має татуювання у вигляді серця на правому зап’ясті та родимку на шиї.
 
Був одягнений у сині джинси, чорний светр та чорні туфлі.
 
«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо безвісно зниклого прохання терміново повідомити за телефонами: 80574622013, 050 135 00 68, 097 811 80 57, 050 711 00 06», - звертаються правоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області розшукують 83-річного мешканця селища Краснокутськ Володимира Буцького.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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