16.08.2023 10:22 Рита Парфенова

На Харківщині розшукують 83-річного Володимира Буцького: фото

У Харкові та області розшукують 83-річного мешканця селища Краснокутськ Володимира Буцького.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, місцезнаходження мешканця селища Краснокутськ Володимира Буцького, 1940 року народження, встановлюється Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області.



Чоловік 15 серпня близько 09:00 пішов з дому та не повернувся. Його прикмети: зріст близько 172 см, середньої статури, карі очі.



Був одягнений у білу сорочку з коротким рукавом, штани та сірий піджак, коричневі чоботи, світлу кепку.

Чоловік має проблеми з пам’яттю.



«Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 102, 0986134354, 0971606291, 0951914219», – звертаються правоохоронці.







