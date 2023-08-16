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16.08.2023  10:22   Рита Парфенова

На Харківщині розшукують 83-річного Володимира Буцького: фото

У Харкові та області розшукують 83-річного мешканця селища Краснокутськ Володимира Буцького.


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, місцезнаходження мешканця селища Краснокутськ Володимира Буцького, 1940 року народження, встановлюється Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області.

Чоловік 15 серпня близько 09:00 пішов з дому та не повернувся. Його прикмети: зріст близько 172 см, середньої статури, карі очі.  

Був одягнений у білу сорочку з коротким рукавом, штани та сірий піджак, коричневі чоботи, світлу кепку.

Чоловік має проблеми з пам’яттю.

«Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 102, 0986134354, 0971606291, 0951914219», – звертаються правоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зниклу на Харківщині дівчину знайшли за дві сотні кілометрів від домівки.

 

У Харкові та області розшукують 83-річного мешканця селища Краснокутськ Володимира Буцького


 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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