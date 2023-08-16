16.08.2023 09:54 Рита Парфенова

Наслідки атаки безпілотниками села на Харківщині показали у прокуратурі: фото

Проти ночі 16 серпня російська армія атакувала безпілотниками село в Ізюмському районі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 16 серпня близько 2:20 ворог атакував двома БПЛА с. Піски-Радьківські Ізюмського району.



Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства.



Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.



За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року.





