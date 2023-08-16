Наслідки атаки безпілотниками села на Харківщині показали у прокуратурі: фото

Проти ночі 16 серпня російська армія атакувала безпілотниками село в Ізюмському районі
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 16 серпня близько 2:20 ворог атакував двома БПЛА с. Піски-Радьківські Ізюмського району.
Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства.
Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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