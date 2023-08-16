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16.08.2023  10:53   Рита Парфенова

У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Сесія міської ради Харкова пройде у дистанційному режимі.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, вісімнадцята позачергова сесія Харківської міської ради восьмого скликання запланована на 17 серпня і відбудеться у форматі дистанційного засідання.
 

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

У порядку денному - 23 питання і «Різне».

Початок сесії - о 12:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові підписали Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування.
Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, харків
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