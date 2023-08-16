У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Сесія міської ради Харкова пройде у дистанційному режимі.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
У порядку денному - 23 питання і «Різне».
Початок сесії - о 12:00.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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