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16.08.2023  11:13   Рита Парфенова

Повітряні Сили знищили на Харківщині три БпЛА

Вранці 16 серпня повітряні Сили знищили збили над Харківською областю три російські дрони-камікадзе Shahed.

Вранці 16 серпня Повітряні Сили знищили над Харковом три БпЛА

Про збиті ворожі безпілотники повідомили у Повітряному командуванні «‎Схід»‎, передає РЕДПОСТ.

«Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряне командування "Схід" в Харківській області», йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що група ударних БпЛа прямує до Харкова.



 

Источник:   Повітряне командування "Схід"
 Тэги:  бпла, харків
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