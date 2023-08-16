Повітряні Сили знищили на Харківщині три БпЛА

Вранці 16 серпня повітряні Сили знищили збили над Харківською областю три російські дрони-камікадзе Shahed.
Про збиті ворожі безпілотники повідомили у Повітряному командуванні «Схід», передає РЕДПОСТ.
«Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряне командування "Схід" в Харківській області», йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що група ударних БпЛа прямує до Харкова.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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