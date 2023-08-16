Ігор Терехов запрошує городян обговорити відновлення Харкова

Харківський міський голова ІгорТерехов запрошує харків'ян до зустрічі, щоби обговорити відновлення нашого міста.
Спікери від міста будуть готові відповісти на всі питання стосовно транспорту, публічних місць і зелених насаджень.
«Впевнений, що ця розмова дасть початок відкритому діалогу між владою та громадою щодо майбутнього Харкова», – написав Ігор Терехов.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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