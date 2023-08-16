16.08.2023 11:42 Рита Парфенова

Ігор Терехов запрошує городян обговорити відновлення Харкова

Харківський міський голова ІгорТерехов запрошує харків'ян до зустрічі, щоби обговорити відновлення нашого міста.



РЕДПОСТ

Про це мер Харкова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ

За його словами, сьогодні, 16 серпня, о 12.00 у Харківському Медіа хабі (5-й під’їзд Держпрому, майдан Свободи, 5) пройде конференція, у візьмуть участь громадські активісти, фахівці з різних галузей, молодь та керівництво профільних установ і департаментів міської ради.

Спікери від міста будуть готові відповісти на всі питання стосовно транспорту, публічних місць і зелених насаджень.



«Впевнений, що ця розмова дасть початок відкритому діалогу між владою та громадою щодо майбутнього Харкова», – написав Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові підписали Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування.









