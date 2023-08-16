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16.08.2023  11:42   Рита Парфенова

Ігор Терехов запрошує городян обговорити відновлення Харкова

Харківський міський голова ІгорТерехов запрошує харків'ян до зустрічі, щоби обговорити відновлення нашого міста.


РЕДПОСТ
Про це мер Харкова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За його словами, сьогодні, 16 серпня, о 12.00 у Харківському Медіа хабі (5-й під’їзд Держпрому, майдан Свободи, 5) пройде конференція, у візьмуть участь громадські активісти, фахівці з різних галузей, молодь та керівництво профільних установ і департаментів міської ради.
 

Спікери від міста будуть готові відповісти на всі питання стосовно транспорту, публічних місць і зелених насаджень.

«Впевнений, що ця розмова дасть початок відкритому діалогу між владою та громадою щодо майбутнього Харкова», – написав Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові підписали Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування.





 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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