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16.08.2023  12:10   Рита Парфенова

Розважальні заклади Харкова перевірили на дотримування комендантської години

Правоохоронці здійснюють профілактичні заходи в розважальних закладах Шевченківського району міста Харкова.

Розважальні заклади Харкова перевірили на дотримування комендантської години

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, 15 серпня інспектори відділу превенції Харківського районного управління поліції № 3 здійснили профілактичний рейд по місцях масового відпочинку населення, які розташовані на території обслуговування райуправління.

Правоохоронці поспілкувалися з адміністраторами й власниками кафе, ресторанів, барів та нагадали. Під час профілактичних бесід нагаали про необхідність дотримання вимог чинного законодавства та обмежень під час дії воєнного стану. Поліцейські акцентували увагу працівників розважальних закладів на обовʼязковому дотриманні комендантської години.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1267 повідомлень про правопорушення та події.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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