15.08.2023 21:35 Дмитро Колонєй

У Харкові підписана Декларація доброчесності

Документ підписав мер Харкова Ігор Терехов та голова Національного агенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.



У Харкові підписана Декларація доброчесності



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у зустріч мера Харкова Ігоря Терехова та голови Національного агенства з питань запобігання корупції Олександра Новікова відбулася у Харкові.

Сторони підписали Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. Очільник Харкова зазначив, що прозорість роботи місцевої влади - ключовий пріоритет для міжнародних партнерів, тому підписання цього програмного документу стане ще однією перевагою Харкова у процесі залучення фінансових ресурсів на відновлення міста.

«Ми прагнемо якнайшвидше відбудувати зруйновані будинки та інфраструктуру. Для цього нам необхідно запевнити інвесторів, готових вкладати кошти у Харків, у нашій відкритості та прозорості, надати гарантії збереження їхніх коштів та їх цільового використання. Тож я щиро радію, що нам вдалося сьогодні зробити те, що ми так давно планували, - приєднатися до Декларації розбудови доброчесності», - підкреслив Ігор Терехов.