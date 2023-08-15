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15.08.2023  21:35   Дмитро Колонєй

У Харкові підписана Декларація доброчесності

Документ підписав мер Харкова Ігор Терехов та голова Національного агенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.


У Харкові підписана Декларація доброчесності
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у зустріч мера Харкова Ігоря Терехова та голови Національного агенства з питань запобігання корупції Олександра Новікова відбулася у Харкові.
 
Сторони підписали Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. Очільник Харкова зазначив, що прозорість роботи місцевої влади - ключовий пріоритет для міжнародних партнерів, тому підписання цього програмного документу стане ще однією перевагою Харкова у процесі залучення фінансових ресурсів на відновлення міста.
 
Підписана Декларація доброчесності у Харкові
 
Підписана Декларація доброчесності у Харкові
 
 
Підписана Декларація доброчесності у Харкові
 
 
«Ми прагнемо якнайшвидше відбудувати зруйновані будинки та інфраструктуру. Для цього нам необхідно запевнити інвесторів, готових вкладати кошти у Харків, у нашій відкритості та прозорості, надати гарантії збереження їхніх коштів та їх цільового використання. Тож я щиро радію, що нам вдалося сьогодні зробити те, що ми так давно планували, - приєднатися до Декларації розбудови доброчесності», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, декларація, харків
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