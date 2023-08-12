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12.08.2023  11:23   Дмитро Колонєй

Зниклу на Харківщині дівчину знайшли за дві сотні кілометрів від домівки

Поліцейські розшукували неповнолітню жительку Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, до богодухівських правоохоронців звернулася за допомогою жителька села В’язова, у якої невідомо куда з домівки пішла її 14-річна донька.
 
Під час розшуку поліцейські з’ясували, що дівчина вирішила зустрітися з другом, який проживає в Полтавській області. Він запросив її погуляти в село Шелестове, куди він планував приїхати на електропотязі. Дівчина погодилась. Після прогулянки хлопець запізнився на останню електричку до Полтави. Дівчина залишилася з ним в місцевому парку до ранку. Потім вони разом поїхали до нього додому, де відпочивали на річці. Потім пішли до місцевого магазину, де дівчину й знайшли поліцейські. 
 
Поліцейські провели з дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та повернули додому.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про розшуки хлопця, який не з'явився з пасовища.
 
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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розшук, діти, харків
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