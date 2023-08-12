12.08.2023 11:23 Дмитро Колонєй

Зниклу на Харківщині дівчину знайшли за дві сотні кілометрів від домівки

Поліцейські розшукували неповнолітню жительку Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, до богодухівських правоохоронців звернулася за допомогою жителька села В’язова, у якої невідомо куда з домівки пішла її 14-річна донька.

Під час розшуку поліцейські з’ясували, що дівчина вирішила зустрітися з другом, який проживає в Полтавській області. Він запросив її погуляти в село Шелестове, куди він планував приїхати на електропотязі. Дівчина погодилась. Після прогулянки хлопець запізнився на останню електричку до Полтави. Дівчина залишилася з ним в місцевому парку до ранку. Потім вони разом поїхали до нього додому, де відпочивали на річці. Потім пішли до місцевого магазину, де дівчину й знайшли поліцейські.

Поліцейські провели з дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та повернули додому.

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