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12.08.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники моніторять стан зливової каналізації

Де були проведені роботи розповіли у харківському КП «КВЗК».

Моніторять стан зливової каналізації харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» бригади підприємства
 
  • промили ділянки зливостоків на вулицях Олега Громадського та Гвардійців-Широнінців.
  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на пр. Льва Ландау, вулицях Валентинівській, Жилярді та Клочківській.
Моніторять стан зливової каналізації харківські комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відремонтували ліфти на Холодній горі.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків
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