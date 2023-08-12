12.08.2023 12:33 Дмитро Колонєй

Дівчина сховалася від матері у друзів на Харківщині

Підлітка на Харківщині розшукувала поліція.

Як повідяляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 11 серпня 2023 року о 17:15 до лозівських правоохоронців звернулася 51-річна мати, яка прохала допомоги у розшуку її 16-річної доньки. Остання напередодні поїхала гуляти зі своїм хлопцем та не повернулась. Її мобільний телефон вимкнений.

Вже за кілька годин поліцейські знайшли втікачку. Вона перебувала у друзів в селищі Панютине.

Дівчину передали матері та провели з родиною профілактичну бесіду. Щодо жінки правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання доньки.