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12.08.2023  12:33   Дмитро Колонєй

Дівчина сховалася від матері у друзів на Харківщині

Підлітка на Харківщині розшукувала поліція.

Як повідяляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 11 серпня 2023 року о 17:15 до лозівських правоохоронців звернулася 51-річна мати, яка прохала допомоги у розшуку її 16-річної доньки. Остання напередодні поїхала гуляти зі своїм хлопцем та не повернулась. Її мобільний телефон вимкнений. 
 
Вже за кілька годин поліцейські знайшли втікачку. Вона перебувала у друзів в селищі Панютине. 
Дівчину передали матері та провели з родиною профілактичну бесіду. Щодо жінки правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання доньки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ псав, що зниклу на Харківщині дівчину знайшли за дві сотні кілометрів від домівки

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розшук, діти, харків
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