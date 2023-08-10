На Харківщині неповнолітні діти пішли з дому

Поліцейські на Харківщині оперативно знайшли брата і сестру, які пішли з дому через сварку з матір'ю.
Всі доступні працівники поліції були задіяні у пошуках. Були перевірені парки, прибудинкові території та місця проживання друзів зниклих дітей. Загублених братів і сестру вдалося знайти близько 23:00 год. в селищі Великий Бурлук, де вони перебували вдома у знайомих.
Неповнолітні пояснили, що напередодні виникла суперечка з їхньою матір'ю.
Дітей успішно повернули батькам, їхній стан здоров'я є задовільним, будь-які неправомірні дії стосовно підлітків не були зафіксовані.
Поліцейські провели профілактичну бесіду з родиною, спрямовану на врегулювання конфлікту та попередження подібних ситуацій у майбутньому.
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