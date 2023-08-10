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10.08.2023  12:14   Рита Парфенова

На Харківщині неповнолітні діти пішли з дому

Поліцейські на Харківщині оперативно знайшли брата і сестру, які пішли з дому через сварку з матір'ю.

Новини Харкова: діти пішли з дому через сварку з матір'ю
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, ввечірі 9 серпня близько 22:14 до працівників відділення поліції №1 Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що 15-річна дівчина та її 14-річний брат зникли у селі Плоске Куп'янського району.
 
Батьки розповіли, що близько 15:30 діти вийшли гуляти на вулицю зі своїми друзями і не повернулися додому.

Всі доступні працівники поліції були задіяні у пошуках. Були перевірені парки, прибудинкові території та місця проживання друзів зниклих дітей. Загублених братів і сестру вдалося знайти близько 23:00 год. в селищі Великий Бурлук, де вони перебували вдома у знайомих.

Неповнолітні пояснили, що напередодні виникла суперечка з їхньою матір'ю.

Дітей успішно повернули батькам,  їхній стан здоров'я є задовільним, будь-які неправомірні дії стосовно підлітків не були зафіксовані.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з родиною, спрямовану на врегулювання конфлікту та попередження подібних ситуацій у майбутньому.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що дитину, яка загубилася, знайшли у метро Харкова.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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