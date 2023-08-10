На Харківщині неповнолітні діти пішли з дому

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, ввечірі 9 серпня близько 22:14 до працівників відділення поліції №1 Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що 15-річна дівчина та її 14-річний брат зникли у селі Плоске Куп'янського району.

Батьки розповіли, що близько 15:30 діти вийшли гуляти на вулицю зі своїми друзями і не повернулися додому.

Всі доступні працівники поліції були задіяні у пошуках. Були перевірені парки, прибудинкові території та місця проживання друзів зниклих дітей. Загублених братів і сестру вдалося знайти близько 23:00 год. в селищі Великий Бурлук, де вони перебували вдома у знайомих.

Неповнолітні пояснили, що напередодні виникла суперечка з їхньою матір'ю.

Дітей успішно повернули батькам, їхній стан здоров'я є задовільним, будь-які неправомірні дії стосовно підлітків не були зафіксовані.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з родиною, спрямовану на врегулювання конфлікту та попередження подібних ситуацій у майбутньому.