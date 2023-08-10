10.08.2023 12:42 Рита Парфенова

Обов'язкова евакуація оголошена у Куп'янському районі

На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення.



Фото з відкритих джерел

Розпорядження про обов'язкову евакуацію підписав 9 серпня 2023 року голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.



У розпорядженні йдеться, що згідно законодавчих актів, враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території Куп'янського району, проведення обов'язкової евакуації населення у безпечні регіони України проводиться у населених пунктах територіальних громад:

Дворічанської селищної,

Петропавлівської сільської,

частково на території Кіндрашівської сільської,

частково на території Курилівської сільської,

частково на території Куп'янської міської.

На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ - Вузловий.



Начальникам Куп'янської міської військової адміністрації, Дворічанської селищної військової адміністрації, Курилівської, Кіндрашівської, Петропавлівської сільських військових адміністрацій діяти відповідно затверджених Планів евакуації населення територіальної громади", - йдеться в розпорядженні.



Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

за номерами телефонів:

– єдиний колцентр, з 9:00 до 22:00

+380507890124

+380637896474

– ГО «Я Врятований»

+380634406920

– гаряча лінія "Червоний хрест", понеділок - п'ятниця з 10:00 до 17:00

0800332402

+380732402402

+380673832402

– гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади

щоденно з 9:00 до 16:00

+380989412300

Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.