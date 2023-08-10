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10.08.2023  12:42   Рита Парфенова

Обов'язкова евакуація оголошена у Куп'янському районі

На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення.


Фото з відкритих джерел

Розпорядження про обов'язкову евакуацію підписав 9 серпня 2023 року голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.

У розпорядженні йдеться, що згідно законодавчих актів, враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території Куп'янського району, проведення обов'язкової евакуації населення у безпечні регіони України проводиться у населених пунктах територіальних громад:

  • Дворічанської селищної,
  • Петропавлівської сільської,
  • частково на території Кіндрашівської сільської,
  • частково на території Курилівської сільської,
  • частково на території Куп'янської міської.

На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ - Вузловий.

Начальникам Куп'янської міської військової адміністрації, Дворічанської селищної військової адміністрації, Курилівської, Кіндрашівської, Петропавлівської сільських військових адміністрацій діяти відповідно затверджених Планів евакуації населення територіальної громади", - йдеться в розпорядженні.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:
за номерами телефонів:
– єдиний колцентр, з 9:00 до 22:00
+380507890124
+380637896474
– ГО «Я Врятований»
+380634406920
– гаряча лінія "Червоний хрест", понеділок - п'ятниця з 10:00 до 17:00
0800332402
+380732402402
+380673832402
– гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади
щоденно з 9:00 до 16:00
+380989412300

Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.
 
розпорядження
Источник:   Куп'янська міська військова адміністрація
 Тэги:  евакуація, харків
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