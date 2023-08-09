    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині можуть примусово евакуюювати сотни дітей та тисячі дорослих
09.08.2023  21:02   Дмитро Колонєй

На Харківщині можуть примусово евакуюювати сотни дітей та тисячі дорослих

У такому разі на Харківщині евакуації підлягають мешканці з 53 населених пунктів що розташовані близько до зони бойових дій.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, це питання обговорювали сьогодні на апаратній нараді в ХОВА у зв'язку з загостренням оперативної обстановки. Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров'я цивільних людей суттєво зросли. 
 
Процес евакуації триває на постійній основі, всі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів. Охочі виїхати можуть звертатися за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74 
 
Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.
 
Источник:   Телеграм-канал/Олег Синєгубов
 Тэги:  евакуація, діти, харків, обстріл
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Надзвичайні події На Харківщині вивезли на човні з-під обстрілів маленьку дитину з матусею 25.07 Надзвичайні події На Харківщині правоохоронці евакуювали дітей та дорослих (фото, відео) 17.07 Надзвичайні події У громаді Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію дітей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 