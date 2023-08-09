09.08.2023 21:02 Дмитро Колонєй

На Харківщині можуть примусово евакуюювати сотни дітей та тисячі дорослих

У такому разі на Харківщині евакуації підлягають мешканці з 53 населених пунктів що розташовані близько до зони бойових дій.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, це питання обговорювали сьогодні на апаратній нараді в ХОВА у зв'язку з загостренням оперативної обстановки. Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров'я цивільних людей суттєво зросли.

Процес евакуації триває на постійній основі, всі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів. Охочі виїхати можуть звертатися за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74

Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.