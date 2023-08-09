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09.08.2023  21:54   Василь Голосний

Харківські комунальники просять не використовувати систему каналізації як сміттєпровід (фото)

В одному з дворів по вулиці Клочківській робітники КП «Харківводоканал» проводять профілактичну чистку мереж каналізації.

Харків, Харківводоканал
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Відкачувати мул та сміття, кажуть комунальники, доводиться багато. Адже деякі жителі використовують каналізацію не за призначенням. Чого тільки не знаходять у трубопроводах, повідомляє РЕДПОСТ.
 
"Культура користування системою водовідведення у житлових будинках та в цілому в районі буває не дуже гарною. Люди не зовсім розуміють, що каналізація це не мусорне відро. Що туди не потрібно кидати ті речі, які ми потім достаємо. Це дуже забиває систему і призводить до негативних наслідків – це підтоплення і все інше. Тому ми завжди рекомендуємо людям не використовувати систему каналізації як сміттєпровід" - розповідає Віталій Силенко, начальник ремонтної дільниці Шевченківського району комплексу "Харківводовідведення" КП "Харківводоканал".

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Тэги:  харків, жкг, харківводоканал
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