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10.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 серпня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
9 серпня очікується мінлива хмарність.
 
Вдень короткочасний дощ, гроза (І рівень небезпечності, жовтий).
 
Вітер північно-східний, 7–12 м/с.   

Температура повітря: вночі 14–16°С, вдень 27–29°С.

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди.
Кури копаються у сіні — до дощу.
Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.
  • У давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через два-три дні.
  • Рясна роса вранці обіцяє сонячний день.
  • Якщо до цього дня поспіли груші, то осінь настане рано.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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