Прогноз погоди у Харкові на 10 серпня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора.
Температура повітря: вночі 14–16°С, вдень 27–29°С.
Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди. Кури копаються у сіні — до дощу. Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.
Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника чи опікуна.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора.
Сьогодні прихильники відновлюваних джерел енергії відзначають свято екологічно чистого палива.
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