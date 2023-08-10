10.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 серпня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 серпня очікується мінлива хмарність.

Вдень короткочасний дощ, гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 14–16°С, вдень 27–29°С.

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди. Кури копаються у сіні — до дощу. Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.

У давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через два-три дні.

Рясна роса вранці обіцяє сонячний день.

Якщо до цього дня поспіли груші, то осінь настане рано.