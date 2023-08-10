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10.08.2023  12:45   Рита Парфенова

Поліцейські Харківщини вилучили з неблагополучної родини дітей

Трирічного хлопчика та дворічну дівчинку, які мешкали в незадовільних умовах, доставили до лікарні для обстеження.

На Харківщині поліцейські вилучили з родини дітей, які мешкали в незадовільних умовах
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, ювенали Ізюмського району під час планового комісійного обстеження родин, які опинились в складних життєвих виявили в селі Шевелівка порушення прав дітей.
 
У будинку правоохоронці виявили не придатні умови для проживання дітей. Всюди бруд, розкидані речі та неприємний запах.
 
Під час рейду правоохоронці задокументували факт вчинення домашнього насильства бабусею щодо хлопчика.
 
За результатами виявлених порушень поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП, ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.
 
Дітей вилучили з родини та направили до медичного закладу для обстеження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1303 повідомлення про правопорушення та події.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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