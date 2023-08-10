Комунальники прочистили у Шевченківському районі Харкова 20 км мереж водовідведення

У Шевченківському районі завдяки зусиллям працівників комплексу "Харківводовідведення" було проведено профілактичне очищення 20 кілометрів мереж водовідведення.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», з початку цього року бригади комплексу "Харківводовідведення" успішно виконали роботи з прочищення 20 кілометрів каналізаційних трубопроводів у Шевченківському районі.
Зокрема, завершуються профілактичні заходи на колекторі діаметром 600 мм, розташованому на вулиці Клочківській, 191-д. Начальник Шевченківської районної експлуатаційної ділянки, Віталій Силенко, повідомив, що в даний момент завершується очищення 300 метрів каналізаційного трубопроводу, який приймає стоки з великої частини району
«Ревізійне очищення ведемо у два етапи – спочатку механічним способом витягли тверді та нерозчинні предмети, що забивають системи стоків та створюють пробки, а потім за допомогою гідродинамічної машини прибрали мулові поклади. Профчистка мереж водовідведення – обов'язкова процедура підготовки наших об'єктів до осінньо-зимового періоду. Одночасно упорядкували 35 оглядових колодязів із заміною люків та плит перекриття. Планово-попереднім оглядом охопили понад 50 км трубопроводів», - наголосив Віталій Силенко.
Протягом року було здійснено заміну 160 метрів каналізаційних колекторів різних діаметрів. А всього, з початку повномасштабного вторгнення, понад 300 метрів.
«У Шевченківському районі зафіксували 15 влучень у наші об'єкти. Аварійні ситуації, що виникли, усували негайно, до того ж з дотриманням усіх технологічних вимог і без відключення споживачів. Траплялося працювати під безперервну канонаду та в неповному складі, але всі посадові зобов'язання ми виконували. І навіть під обстрілами харків'яни не відчували незручностей з вини майстрів комплексу чи нашої бездіяльності. Системи стоків серйозно постраждали не лише від самих вибухів та подальших руйнувань, а й від відключень електроенергії після ворожого обстрілу критичної інфраструктури міста. Зокрема це призвело до порушення гідравлічного режиму роботи наших комунікацій», - зазначив начальник Шевченківської районної експлуатаційної ділянки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківські теплові мережі» поінформували, якими саме роботами наразі зайняті фахівці підприємства.
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