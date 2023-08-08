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08.08.2023  20:32   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики розповіли наскільки готовий до зими Холодногірський район

У КП «Харківські теплові мережі» поінформували, якими саме роботами наразі зайняті фахівці підприємства.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», бригади підприємтсва реконструюють 20 магістральних камер у різних районах міста. Так, йдуть роботи на чотирьох об'єктах  у Холодногірському районі. Він готовий до початку опалювального сезону вже на 80%. За словами  начальника районної філії КП «ХТМ» Віталія Кальницького, закінчені планово-попереджувальні роботи на більшості центральних теплових пунктів та котелень.
 
 
«Зараз триває реконструкція чотирьох магістральних камер, які були введені в експлуатацію ще у 1970-х роках. У двох камерах великих діаметрів міняють все - від фундаменту до запірної арматури, яка тепер компактніша, оснащена електричним управлінням і згодом буде підключена до системи диспетчеризації SCADA», - розповів начальник філії.
 
 
Торік у Холодногірському районі реконструювали три магістральні камери. Віталій Кальницький зазначив, що магістральні камери - важливий елемент системи теплопостачання міста, адже вони регулюють подачу теплоносія, його зупинку та переспрямування у разі потреби.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули складну аварію на водоводі.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, опалювальний сезон, харків, реконструкція
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