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08.08.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Вибухнув планшет: на Харківщині загинула дитина

Правоохоронці Харківщини розслідують обставини загибелі дівчинки.

Загинула дитина, в руках у якої вибухнув планшет. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 7 серпня 2023 року близько 01:05 поліції стало відомо, що в селі Павлівка Богодухівського району загинула 11-річна дівчина. Дитина вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дівчина загинула. 
 
Загинула дитина, в руках у якої вибухнув планшет. Новини Харкова
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом. 
Всі обставини події встановлюються.
 
Загинула дитина, в руках у якої вибухнув планшет. Новини Харкова
 
Поліція закликає громадян не користуватися телефоном або іншими гаджетами на зарядці.
Під час заряджання телефон нагрівається. Від перегрівання він може загорітися, а користувача вдарити струмом. 
Якщо вам потрібно здійснити певні маніпуляції з приладом, то краще від’єднати його від мережі, а потім знову поставити на зарядку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про загибель дівчинки у Ізюмському районі Харківщини.

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, вибух, харків, планшет
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