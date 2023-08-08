08.08.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Вибухнув планшет: на Харківщині загинула дитина

Правоохоронці Харківщини розслідують обставини загибелі дівчинки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 7 серпня 2023 року близько 01:05 поліції стало відомо, що в селі Павлівка Богодухівського району загинула 11-річна дівчина. Дитина вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дівчина загинула.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом.

Всі обставини події встановлюються.

Поліція закликає громадян не користуватися телефоном або іншими гаджетами на зарядці. Під час заряджання телефон нагрівається. Від перегрівання він може загорітися, а користувача вдарити струмом. Якщо вам потрібно здійснити певні маніпуляції з приладом, то краще від’єднати його від мережі, а потім знову поставити на зарядку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про загибель дівчинки у Ізюмському районі Харківщини.

Источник: ГУ Нацполіції

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