08.08.2023 18:29 Дмитро Колонєй
У Харкові стартував огляд-конкурс з благоустрою
Переможці конкурсу у Харкові визначатимуться у двох номінаціях «Найкращий двір» та «Найкраща клумба».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», у місті стартував огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій у номінаціях «Найкращий двір» та «Найкраща клумба».
Комісія підприємства почала перевіряти двори, розпочавши з Індустріального та Немишлянського районів.
У конкурсі беруть участь двори за адресами:
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вул. Велика Кільцева, 138;
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вул. Луї Пастера, 359, 361;
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вул. Сергія Грицевця, 20-28;
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вул. Роганська, 9; вул. Миру, 20;
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пр. Олександрівський, 176,178, 69-в;
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пр. Архітектора Альошина, 13/11 (Індустріальний район);
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вул. Рибалка, 47-б;
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Танкопія, 9/3;
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пр. Героїв Харкова, 252, 204/1 (Немишлянський район).
Упродовж двох тижнів комісія перевірить усі райони.
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