    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові стартував огляд-конкурс з благоустрою
08.08.2023  18:29   Дмитро Колонєй

У Харкові стартував огляд-конкурс з благоустрою

Переможці конкурсу у Харкові визначатимуться у двох номінаціях «Найкращий двір» та «Найкраща клумба».

Стартував огляд-конкурс дворів з благоустрою у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківблагоустрій», у місті стартував огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій у номінаціях «Найкращий двір» та «Найкраща клумба».
 
Комісія підприємства почала перевіряти двори, розпочавши з Індустріального та Немишлянського районів.
 
Стартував огляд-конкурс дворів з благоустрою у Харкові
 
У конкурсі беруть участь двори за адресами:
 
  • вул. Велика Кільцева, 138;
  • вул. Луї Пастера, 359, 361;
  • вул. Сергія Грицевця, 20-28;
  • вул. Роганська, 9; вул. Миру, 20;
  • пр. Олександрівський, 176,178, 69-в;
  • пр. Архітектора Альошина, 13/11 (Індустріальний район);
  • вул. Рибалка, 47-б;
  • Танкопія, 9/3;
  • пр. Героїв Харкова, 252, 204/1 (Немишлянський район).
Стартував огляд-конкурс дворів з благоустрою у Харкові
 
Упродовж двох тижнів комісія перевірить усі райони.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, блогоустрій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Культура та туризм Харківська дівчина перемогла на Всеукраїнському мистецькому фестивалі-конкурсі 25.07 Освіта Харківські учні стали призерами Міжнародного наукового турніру (фото) 17.07 Освіта Харківська школярка перемогла на Всеукраїнському науковому конкурсі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 