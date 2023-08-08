08.08.2023 15:16 Рита Парфенова

Харківські комунальники усунули складну аварію на водоводі

Аварійно-ремонтні бригади водоканалу виконали значні ремонти у Основ'янському, Індустріальному, Київському та Шевченківському районах міста.



vodokanal.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», напередодні комунальники ліквідували 10 аварійних ситуацій на водоводах та капітально відремонтували 15 оглядових колодязів.



Зокрема на проспекті Ново-Баварському ремонтники оперативно усунули серйозну аварійну ситуацію на водоводі діаметром 300 мм.



«Цей трубопровід забезпечує водою мешканців 20 багатоквартирних будинків Новобаварського району. Заявку на усунення аварійної ситуації отримали у неділю. Негайно локалізували протікання та розпочали відновлювальні роботи. Зважаючи на складність пошкодження, ремонтували поетапно, із залученням водознижувальної та іншої необхідної спецтехніки, до того ж – з вимушеним відключенням абонентів на весь період реставрації. Після аналізу стану магістралі замінили п'ять метрів аварійної ділянки. Щоб не створювати дискомфорту харків'янам у таку спекотну погоду прийняли рішення роботи не припиняти навіть у нічний час і о 15:00 понеділка знову відновили повноцінне водопостачання», - розповів начальник Новобаварської районної служби Євген Сальков.



Сьогодні, 8 серпня, бригади комплексу відпрацьовують 16 позаштатних ситуацій на водоводах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулий тиждень аварійні бригади Харківводоканалу усунули 70 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 67 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 24 водорозбірні колонки.