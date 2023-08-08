08.08.2023 14:52 Рита Парфенова

Окупанти гатили по селищу з танків: прокуратура розслідує військовий злочин росіян (фото)

Слідчі прокуратури Харківськоїх області працюють на місці ранкової атаки на Козачу Лопань.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 8 серпня близько 9:20 російські військові з танків обстріляли смт Козача Лопань Харківського району.



Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок.



Отримали поранення двоє цивільних чоловіків.



Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії рф.



За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу у смт Козача Лопань, спричинену ворожими обстрілами.