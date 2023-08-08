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08.08.2023  14:52   Рита Парфенова

Окупанти гатили по селищу з танків: прокуратура розслідує військовий злочин росіян (фото)

Слідчі прокуратури Харківськоїх області працюють на місці ранкової атаки на Козачу Лопань.

наслідки ранкової атаки на Козачу Лопань

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 8 серпня близько 9:20 російські військові з танків обстріляли смт Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок.

Отримали поранення двоє цивільних чоловіків.

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу у смт Козача Лопань, спричинену ворожими обстрілами.

наслідки ранкової атаки на Козачу Лопань

наслідки ранкової атаки на Козачу Лопань

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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