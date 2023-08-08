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08.08.2023  12:56   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині

У Харківському районі рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами.

Фото наслідків обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 8 серпня близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталося загоряння. Площа пожежі становила близько 60 квадратних метрів.

Для припинення поширення вогню на місце було викликано відділення рятувальної служби місцевого підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. О 11:15 вогонь було приборкано.

За попередніми даними в результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 29 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинені обстрілами ворога.

Фото наслідків обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині

Фото наслідків обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині

Источник:   ГУ ДСНС
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