Фото наслідків обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині

У Харківському районі рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 8 серпня близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району.
Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталося загоряння. Площа пожежі становила близько 60 квадратних метрів.
Для припинення поширення вогню на місце було викликано відділення рятувальної служби місцевого підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. О 11:15 вогонь було приборкано.
Комментариев: 0
День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.
влажность:
давление:
ветер: