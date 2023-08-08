Харківщина на ранок 8 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 29 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинені обстрілами ворога.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 липня 2023 року.
Протягом доби з 7 по 8 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 серпня 2023 року.
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