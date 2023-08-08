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08.08.2023  08:47   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 29 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинені обстрілами ворога.


Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 липня 2023 року.

Протягом доби з 7 по 8 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, з яких:

  • 29 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені ворожими обстрілами;
  • 6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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