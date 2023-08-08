08.08.2023 08:47 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 29 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 липня 2023 року.

Протягом доби з 7 по 8 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, з яких:

29 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 серпня 2023 року.