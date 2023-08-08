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08.08.2023  08:33   Рита Парфенова

У цивільних на Харківщині знайшли зброю

Працівники поліції викрили двох громадян у незаконному зберіганні боєприпасів.

набої

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами під час несення служби у селищі Пересічне у 50-річної місцевої мешканки вилучили близько 60 патронів калібру 5,45 мм.

На блокпосту при перевірці автомобіля поліцейські виявили у 50-річного мешканця Івано-Франківської області 30 патронів.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263  Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканця Чугуївського району поліцейські вилучили набої, холодну зброю, порох та наркотики.

 

Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  зброя
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