У цивільних на Харківщині знайшли зброю

Працівники поліції викрили двох громадян у незаконному зберіганні боєприпасів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами під час несення служби у селищі Пересічне у 50-річної місцевої мешканки вилучили близько 60 патронів калібру 5,45 мм.
На блокпосту при перевірці автомобіля поліцейські виявили у 50-річного мешканця Івано-Франківської області 30 патронів.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканця Чугуївського району поліцейські вилучили набої, холодну зброю, порох та наркотики.
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