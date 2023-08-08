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08.08.2023  08:07   Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога

Минулої доби військові ЗСУ дали відсіч ворогу, який робив спроби наступати в районах Синьківки та північніше Іванівки

війна в україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Амбарне, Бочкове, Нескучне, Охрімівка, Уди.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне,  Куп’янськ Вузловий.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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