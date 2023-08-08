На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога

Минулої доби військові ЗСУ дали відсіч ворогу, який робив спроби наступати в районах Синьківки та північніше Іванівки
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Амбарне, Бочкове, Нескучне, Охрімівка, Уди.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий.
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