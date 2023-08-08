08.08.2023 08:07 Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога

Минулої доби військові ЗСУ дали відсіч ворогу, який робив спроби наступати в районах Синьківки та північніше Іванівки

Про це повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Амбарне, Бочкове, Нескучне, Охрімівка, Уди.



На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 серпня 2023 року.