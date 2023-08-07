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07.08.2023  19:31   

ЗСУ відбили атаки ворога біля двох селищ на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини: Уди, Охрімівка і Нескучне.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки та північніше Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 селищ Харківскої області:  Дворічна, Западне, Красне Перше, Петропавлівка, Куп’янськ Вузловий.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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