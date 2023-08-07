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07.08.2023  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині малюк блукав по вулицях, коли його бабуся та мати пиячили

Поліцейські Харківщини перевірили сім’ї, які потрапили у складні життєві обставини.

Блукав по вулицях трирічний малюк, поки його бабуся та мати пиячили
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції під особливу увагу правоохоронців потрапила ролина, де виховується 3-річний хлопчик. Правоохоронцям стало відомо від мешканців району, що мати разом з бабусею систематично пиячать, а дитина тим часом блукає вулицями без догляду дорослих. 
 
 
Щодо жінки склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з нею роз’яснювальну бесіду.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про дітей, які так заховалися, що їх розшукувала харківська поліція.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  діти, алкоголь, харків
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