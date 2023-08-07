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07.08.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Харківський плавець-паралімпієць став рекордсменом світу

Харківські спортсмени завоювали золоту та бронзову нагороду Чемпіонату світу.

Став рекордсменом світу харківський плавець-паралімпієць Михайло Сербін
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, харків'яни виграли дві медалі в останній день змагань Чемпіонату світу з паралімпійського плавання, який проходив з 31 липня по 6 серпня 2023 року в Манчестері (Велика Британія).
 
  • Михайло Сербін (клас S11) виграв «золото» на дистанції 100 на спині та встановив світовий рекорд з показником часу 1 хв. 06,01 сек.,
  • Роман Бондаренко (клас S2) став бронзовим призером на дистанції 50 м на спині.
 
Загалом Україна завершила чемпіонат світу на третій сходинці загальнокомандного заліку. Спортсмени збірної вибороли найбільшу кількість нагород - 49, а також встановили сім світових рекордів.
 
Нагадаємо, що в 11-му чемпіонаті світу з параплавання взяли участь 538 спортсменів з 67 країн. Україну на спортивному форумі представляли 42 спортсмени: 22 - з ураженнями опорно-рухового апарату, 18 - з порушеннями зору та два - з порушеннями розумового та фізичного розвитку.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, плавання, харків
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