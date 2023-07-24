    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Діти так заховалися, що їх розшукувала харківська поліція
24.07.2023  20:36   Дмитро Колонєй

Діти так заховалися, що їх розшукувала харківська поліція

Харківська поліція розшукували дітлахів, які зникла безвісті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у передмісті Харкова зникли двоє дітлахів. Так, 21 липня 2023 року до чугуївських  надійшло повідомлравоохоронців звернулася 39-річна мешканка села Соколове із проханням розшукати її 8-річну доньку, яка зникла. Правоохоронці знайшли дівчинку протягом години. Вона весь час перебувала у сусідки.
 
       
23 липня 2023 року близько 16:45 до поліції звернулася мешканка селища Слобожанське Чугуївського району з повідомленням про зникнення її 5-річної онуки. Співробітники сектору реагування патрульної поліції вже за пів години знайшли дитину, вона с друзями грала у хованки.
 
Поліція закликає, якщо ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на лінію 102 або звертайтеся у найближчий відділ поліції. Не гайте час – важлива кожна хвилина! Бережіть найдорожчих.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області оперативно розшукали зниклого підлітка.
 
Тэги:  розшук, діти, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.07 Надзвичайні події Допоможіть знайти: у Харкові зникла семирічна дитина 18.07 Надзвичайні події Під Харковом на вулиці знайшли жінку, яка зникла безвісті 16.07 Надзвичайні події У Харкові розшукували маленьку дитину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 