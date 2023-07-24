24.07.2023 20:36 Дмитро Колонєй

Діти так заховалися, що їх розшукувала харківська поліція

Харківська поліція розшукували дітлахів, які зникла безвісті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, у передмісті Харкова зникли двоє дітлахів. Так, 21 липня 2023 року до чугуївських надійшло повідомлравоохоронців звернулася 39-річна мешканка села Соколове із проханням розшукати її 8-річну доньку, яка зникла. Правоохоронці знайшли дівчинку протягом години. Вона весь час перебувала у сусідки.

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23 липня 2023 року близько 16:45 до поліції звернулася мешканка селища Слобожанське Чугуївського району з повідомленням про зникнення її 5-річної онуки. Співробітники сектору реагування патрульної поліції вже за пів години знайшли дитину, вона с друзями грала у хованки.

Поліція закликає, якщо ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на лінію 102 або звертайтеся у найближчий відділ поліції. Не гайте час – важлива кожна хвилина! Бережіть найдорожчих.