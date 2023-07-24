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24.07.2023  20:07   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаударів по п'яти селах на півночі та сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилюють інтенсивність авіаударів на півночі та сході Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктіа Гур’їв Козачок та Піщане Харківської області. З мінометів та артилерії обстріляно райони 6 населених пунктів Харківщини: Басов, Гур’їв Козачок, Гранів, Піщане, Козача Лопань, Гатище.
 
  • На Куп’янському напрямку авіаудари фіксувалися біля Тернів, Вільшаної, Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 липня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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