    
Главная Новини Харкова Армія Ворог завдав авіаційного удару по селищу Харківщини
23.07.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаційного удару по селищу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Завдали авіаційного удару по селищу Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність.  Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківської області: Козача Лопань, Бударки, Ветеринарне.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали4 селища Харківщини: Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 липня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.07 Армія У РФ не дають людям вільно переміщатися країною, забороняючи проїзд, особливо у прикордонні із Україною (відео) 23.07 Армія Ворог готує нові удари по енергетиці України 23.07 ЖКГ У Харкові на Новій Баварії та Холодній горі облаштовують тимчасові укриття у будинках
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 