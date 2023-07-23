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23.07.2023  19:39   Дмитро Колонєй

Банкомат "проковтнув" вашу картку: що робити

Як діяти в разі неповернення картки банкоматом.

Проковтнув вашу картку банкомат: що робити
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТСН, час від часу сучасна людина стикаєтьс з тим, що банкомат зажовує картку 
 

Що робити, коли банкомат зажував картку

Причини того, що сталось:
 
  1. Технічна несправність банкомата, яка спричинила збій у системі. Банально може не працювати механізм вилучення картки, в такому разі ви будете бачити лише край своєї картки, але дістати її не зможете.
  2. Картка протермінована або заблокована банком.
  3. Картка має електромагнітне або механічне пошкодження.
  4. Якщо після завершення операції клієнт не забрав картку.
  5. Некоректне введення ПІН-коду. Зазвичай банк надає 3 спроби для його введення.

Що робити в разі, якщо банкомат не віддає картку

Дії, які потрібно виконати насамперед, не відходячи від банкомата:

 
  • Буває таке, що термінали зависають, іноді досить лише зачекати кілька хвилин і він знову запрацює.
  • На кожному банкоматі є кнопка «Cancel», «Скасувати», натиснувши її можна вилучити картку. Важливо утримувати кнопку 3-5 хвилин, а не натискати її кілька разів поспіль.
  • З часом на екрані з’явиться повідомлення, в якому вам запропонують анулювати операцію.
  • Тут вам необхідно буде продовжувати однією рукою утримувати кнопку «Скасувати», а другою – підтвердити скасування операції на екрані.
  • Якщо банкомат розташований безпосередньо у приміщенні банку, потрібно звернутися до співробітника по допомогу.
  • Якщо повернути картку одразу не вдалося, необхідно її заблокувати.
  • Не відходьте від банкомата доти, доки ви не заблокували картку. З часом банкомат може перезавантажитися, скинути всі операції та повернути картку.
  • Спробуйте зв'язатися з працівником банку, якому належить банкомат. На ньому вказаний номер компанії, яка його обслуговує, зв’яжіться з її фахівцями та дотримуйтеся їхніх інструкцій. 
 

Як заблокувати банківську картку

  • Зателефонувавши на гарячу лінію банку (номер екстреного зв'язку повинен бути на самому банкоматі, знайти його можна також на сайті банку). Практично всі банки користуються автовідповідачами — виконуючи покрокові інструкції, можна заблокувати карту самостійно.
  • Зателефонувавши, можна дочекатися відповіді оператора та надати йому всю необхідну інформацію.
  • Через мобільний застосунок. Опція блокування картки є в будь-якому мобільному банкінгу. Досить зайти в особистий кабінет, вибрати опцію блокування картки та підтвердити її за допомогою СМС, надіславши кодове слово на номер банку.
  • Якщо банкомат розташований у відділенні банку або в безпосередній близькості до нього, звернувшись до працівника банку. Для блокування картки в такому разі знадобиться паспорт, водійське посвідчення або інший документ, що засвідчує особу.
  • У банку можна уточнити, коли можна забрати вилучену картку, або він виготовить нову.

 

Источник:   ТСН
 Тэги:  поради, банк, картка, банкомат
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