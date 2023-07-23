23.07.2023 19:39 Дмитро Колонєй
Банкомат "проковтнув" вашу картку: що робити
Як діяти в разі неповернення картки банкоматом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ТСН, час від часу сучасна людина стикаєтьс з тим, що банкомат зажовує картку
Що робити, коли банкомат зажував картку
Причини того, що сталось:
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Технічна несправність банкомата, яка спричинила збій у системі. Банально може не працювати механізм вилучення картки, в такому разі ви будете бачити лише край своєї картки, але дістати її не зможете.
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Картка протермінована або заблокована банком.
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Картка має електромагнітне або механічне пошкодження.
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Якщо після завершення операції клієнт не забрав картку.
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Некоректне введення ПІН-коду. Зазвичай банк надає 3 спроби для його введення.
Що робити в разі, якщо банкомат не віддає картку
Дії, які потрібно виконати насамперед, не відходячи від банкомата:
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Буває таке, що термінали зависають, іноді досить лише зачекати кілька хвилин і він знову запрацює.
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На кожному банкоматі є кнопка «Cancel», «Скасувати», натиснувши її можна вилучити картку. Важливо утримувати кнопку 3-5 хвилин, а не натискати її кілька разів поспіль.
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З часом на екрані з’явиться повідомлення, в якому вам запропонують анулювати операцію.
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Тут вам необхідно буде продовжувати однією рукою утримувати кнопку «Скасувати», а другою – підтвердити скасування операції на екрані.
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Якщо банкомат розташований безпосередньо у приміщенні банку, потрібно звернутися до співробітника по допомогу.
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Якщо повернути картку одразу не вдалося, необхідно її заблокувати.
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Не відходьте від банкомата доти, доки ви не заблокували картку. З часом банкомат може перезавантажитися, скинути всі операції та повернути картку.
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Спробуйте зв'язатися з працівником банку, якому належить банкомат. На ньому вказаний номер компанії, яка його обслуговує, зв’яжіться з її фахівцями та дотримуйтеся їхніх інструкцій.
Як заблокувати банківську картку
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Зателефонувавши на гарячу лінію банку (номер екстреного зв'язку повинен бути на самому банкоматі, знайти його можна також на сайті банку). Практично всі банки користуються автовідповідачами — виконуючи покрокові інструкції, можна заблокувати карту самостійно.
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Зателефонувавши, можна дочекатися відповіді оператора та надати йому всю необхідну інформацію.
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Через мобільний застосунок. Опція блокування картки є в будь-якому мобільному банкінгу. Досить зайти в особистий кабінет, вибрати опцію блокування картки та підтвердити її за допомогою СМС, надіславши кодове слово на номер банку.
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Якщо банкомат розташований у відділенні банку або в безпосередній близькості до нього, звернувшись до працівника банку. Для блокування картки в такому разі знадобиться паспорт, водійське посвідчення або інший документ, що засвідчує особу.
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У банку можна уточнити, коли можна забрати вилучену картку, або він виготовить нову.
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