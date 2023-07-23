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23.07.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова відновляли огородження, знаки та світлофори у місті

Про об `єм виконаних за тиждень робіт розповіли у КП «Харків-Сигнал».

Відновляли огородження, знаки та світлофори у місті ремонтники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», працівники підприємства за тиждень:
  • відремонтували понад 150 елементів огородження4
  • встановили нові та замінили 52 існуючих дорожніх знаки;
  • відремонтували шість світлофорних стійок та шість світлофорних об'єктів;
  • ще 20 світлофорних об'єктів та 10 контролерів відремонтували за заявками громадян. 
 
Відновляли огородження, знаки та світлофори у місті ремонтники Харкова
 
Передати інформацію про експлуатаційні недоліки в утриманні технічних засобів організації (регулювання) дорожнього руху можна за тел.:
  • (057) 731-28-14,
  • (057) 731-28-16,
  • (063) 822-12-11 (цілодобово).
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, світлофори, харків
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