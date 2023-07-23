23.07.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Масові обстріли з боку ворога: стала відома особливість ракет, які запускають загарбники
Воєнний оглядач розповів про ракети, якими завдає улам ворог та чим вони додатково загрожують Україні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Politeka, ворог посилив обстріли міст України. Під час атак по Одесі, заграбники застосували змішану номенклатуру ракет, а саме: Х-22, П-800 "Онікс", КРМБ "Калібр" та Іскандер-М/К.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, нагадав, наскільки крива точність у російських ракет, а також вказав на нову проблему.
Наприклад, Х-22 може мати відхилення від мети до 500-600 метрів, а 2022 року в районі Дніпра її відхилення склало 2 км. Решта ракет, умовно "високоточні", не краща, адже навіть "Калібри" давали відхилення +/- 50 м.
"Зараз же, виробництво російських ракет проходить в авральному режимі і практично повністю виключений з процесу технічний контроль. Випущені ракети не перевіряються на роботу систем і помилки. В результаті, якість ракет стала погіршуватися. У того ж "Калібра" відхилення вже +/- 100-150 м. Вже 2022 року в районі Білгорода місцеві неодноразово знімали як ракети ОТРК "Іскандер", що запускалися у бік Харківської області, вибухали після пуску, або падали, змінюючи траєкторію", — пише експерт.
Олександр Коваленко підкреслив, що російське командування обстрілює Україну, знаючи, що ракета на одеський порт може з високою ймовірністю відхилиться і потрапить в історичний центр, житлові будинки чи архітектурні пам'ятки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що ворог готує нові удари по енергетиці України, для чого розвідує стан та найбільш важливі енергетичні об'єкти України.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости