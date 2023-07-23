23.07.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Масові обстріли з боку ворога: стала відома особливість ракет, які запускають загарбники

Воєнний оглядач розповів про ракети, якими завдає улам ворог та чим вони додатково загрожують Україні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Politeka, ворог посилив обстріли міст України. Під час атак по Одесі, заграбники застосували змішану номенклатуру ракет, а саме: Х-22, П-800 "Онікс", КРМБ "Калібр" та Іскандер-М/К.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, нагадав, наскільки крива точність у російських ракет, а також вказав на нову проблему.

Наприклад, Х-22 може мати відхилення від мети до 500-600 метрів, а 2022 року в районі Дніпра її відхилення склало 2 км. Решта ракет, умовно "високоточні", не краща, адже навіть "Калібри" давали відхилення +/- 50 м.

"Зараз же, виробництво російських ракет проходить в авральному режимі і практично повністю виключений з процесу технічний контроль. Випущені ракети не перевіряються на роботу систем і помилки. В результаті, якість ракет стала погіршуватися. У того ж "Калібра" відхилення вже +/- 100-150 м. Вже 2022 року в районі Білгорода місцеві неодноразово знімали як ракети ОТРК "Іскандер", що запускалися у бік Харківської області, вибухали після пуску, або падали, змінюючи траєкторію", — пише експерт.

Олександр Коваленко підкреслив, що російське командування обстрілює Україну, знаючи, що ракета на одеський порт може з високою ймовірністю відхилиться і потрапить в історичний центр, житлові будинки чи архітектурні пам'ятки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог готує нові удари по енергетиці України, для чого розвідує стан та найбільш важливі енергетичні об'єкти України.